Intervento dei Vigili del Fuoco

In fiamme il circolo di canottaggio Ondina, ex Generali

Nella notte alle 22:45 circa, presso Lungotevere delle Armi 44 diverse squadre dei VVF sono intervenute a causa di un incendio che ha coinvolto una piattaforma galleggiante o meglio un circolo sportivo adibito ad attività commerciale di circa 25 metri di lunghezza, sviluppato su due livelli.

Nessuna persona coinvolta.

Le squadre intervenute con l’ausilio di un’autobotte, del carro autoprotettori e del fluviale hanno lavorato diverse ore per sedare l’incendio e mettere in sicurezza la zona, riuscendo inoltre a preservare un rimessaggio di barche ubicato a pochi metri dall’attività in fiamme.

Sul posto 118, Polizia di Stato e Scientifica.

