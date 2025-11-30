In fiamme attività commerciale in via Terme di Traiano, decisivo l’intervento dei VVF

Attimi di paura questa notte a Civitavecchia, dove intorno alle 02:30 un incendio è divampato presso un’attività commerciale in via Terme di Traiano, all’altezza del civico 21. Le fiamme, ben visibili dall’esterno, stavano interessando l’ingresso del locale quando è arrivata la squadra dei Vigili del Fuoco della 17A.

Il rapido intervento dei pompieri ha evitato il propagarsi dell’incendio all’interno della struttura e alle abitazioni vicine, scongiurando danni ben più gravi. Una volta domate le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato bombole ad autorespiratori e un moto-ventilatore per disperdere l’alta concentrazione di fumo e mettere in sicurezza l’intera area.

Sul posto anche Polizia di Stato e Carabinieri, impegnati nei rilievi e nelle prime verifiche.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.