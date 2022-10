Impianto AMA Cesano: da Anguillara arriva un secco No –

In data 30.09.2022 l’Amministrazione Comunale ha presentato agli Enti competenti le osservazioni alla sciagurata ipotesi presentata dal Sindaco di Roma nella qualità di Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, di realizzazione di un impianto AMA per la biodigestione anaerobica della frazione organica per complessive 100.000 t/anno in Via della Stazione di Cesano, previsto nel “Piano di Gestione dei rifiuti Roma Capitale” adottato con Ordinanza dello stesso Commissario Straordinario di Governo n. 3 del 4 Agosto 2022.Il sito individuato è ubicato nel territorio del Comune di Roma ma contiguo con il territorio di Anguillara Sabazia e nelle vicinanze di un’area già urbanizzata. Si è evidenziata la vicinanza, e quindi la pericolosità, al Centro Ricerche dell’ENEA, ad alcuni impianti produttivi, al depuratore, alla ferrovia Roma-Viterbo ed all’impianto di radiotrasmissione di Radio Vaticana. Dal punto di vista socio-economico l’inadeguatezza delle infrastrutture di trasporto, dall’uso prevalente agricolo del suolo e dall’opportunità dello sviluppo turistico. Sono state avanzate ulteriori osservazioni di natura tecnica ed amministrativa/normativa circa la procedura utilizzata. Il nostro territorio ha già dato e per questo abbiamo voluto manifestare la nostra contrarietà come Ente alla collocazione dell’impianto. Anche il Sindaco, in qualità di consigliere della Città Metropolitana di Roma, ha presentato osservazioni di netta contrarietà così come sono state spedite le osservazioni presentate dalle minoranze consiliare.

Angelo Pizzigallo – Sindaco di Anguillara Sabazia, dal proprio profilo Facebook