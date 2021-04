Share Pin 1 Condivisioni

Immagini esplicite nel progetto “Piccoli passi nel mondo”, il Comune di Fiumicino chiede alla Fondazione Benetton il ritiro immediato dei volumi incriminati –

“La diffusione di libri nelle scuole con immagini non adatte a un pubblico di bambini è stato un errore grave. L’Amministrazione comunale non era assolutamente a conoscenza dei materiali diffusi all’interno del progetto “Piccoli passi nel mondo”, che ha investo direttamente le scuole statali con la Fondazione Benetton. Infatti nelle scuole dell’infanzia comunali il fatto non si è verificato.”

A dichiararlo in una nota appena diffusa l’Amministrazione del Comune di Fiumicino.

“Pur non togliendo nulla al valore artistico del progetto e non ponendo nessun tipo di censura alla creatività artistica – ha proseguito e concluso il comunicato -, non c’è dubbio che quando ci si rivolge a un pubblico, bisogna capire di quale pubblico si tratti. I bambini sono soggetti sensibili e come tali vanno trattati. Per questo abbiamo chiesto alla Fondazione Benetton il ritiro immediato dei volumi incriminati.”