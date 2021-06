Share Pin 0 Condivisioni

A Ladispoli il nuovo atelier da sposa di Creare è Arte: un centro specializzato per il benessere, la bellezza e il wedding

Creare è Arte di Ilaria Brunetti è il nuovo Atelier da Sposa di Ladispoli.

Creare è Arte. “E l’arte può realizzare i sogni. Io ci sono riuscita con tanto impegno e tanta passione: ho realizzato il sogno di trasformare il mio Salone in un fantastico mondo dedicato al benessere e alla bellezza… e adesso mi piace pensare che tutto questo sia una nuova possibilità per realizzare i sogni di tante altre persone”.

Ilaria Brunetti, la forza dell’esperienza di una lunga carriera nel mondo delle acconciature e del beauty, nonostante la pandemia è riuscita ad ampliare l’attività del suo salone e a trasformarlo completamente. Creare è Arte è oggi anche un atelier di abiti e accessori da sposa. E non solo questo: è un centro dedicato al benessere a tutto tondo.

Appena compiuti i diciotto anni Ilaria ha seguito il papà in giro per l’Italia e all’estero partecipando ai più importanti eventi di moda. Poi le sfilate e la collaborazione con le agenzie di moda della Capitale. Poi il perfezionamento dei suoi studi insieme a formatori internazionali come Luigi Ferrone e George Cott. Una percorso lungo e ricco di successi. Oggi, affermata imprenditrice, affiancata da una equipe di professioniste, si dice soddisfatta del traguardo raggiunto, ma continua a guardare al futuro. A fianco a lei ci sono giovani ma promettenti stelle come Asia Braccu, poco più che ventenne, vincitrice della medaglia d’argento nel Primo Campionato Italiano di Acconciature, categoria junior, disputatosi a Paestum l’anno scorso.

“Il mio obiettivo era ricreare e mettere a disposizione delle mie clienti l’esperienza meravigliosa di scegliere e indossare l’abito dei propri sogni, provare l’acconciatura, il trucco, scegliere insieme tutti i piccoli dettagli che, in quel giorno, le faranno sentire semplicemente perfette” – confessa Ilaria Brunetti.

Il secondo piano di Creare è Arte ospita oggi una selezione di abiti da sposa e cerimonia, un salotto dedicato alla prova degli abiti e poi gli spazi dedicati al benessere, come le cabine per l’estetica di base, il trucco semi permanente, la laminazione di ciglia e sopracciglia, uno studio di applicazione piercing e molto altro.

Per chi si prepara al matrimonio dei propri sogni o ad una cerimonia importante, lo staff di Creare è Arte mette a disposizione tutta la propria competenza in acconciature, make-up e nails art. E non mancano i massaggi… per affrontare un giorno così importante in pieno relax!

Ma le coccole e il relax qui sono di casa tutti i giorni. Per tutto il mese di Giugno, infatti, sarà possibile prenotare trattamenti speciali e pacchetti super convenienti per ogni genere di trattamento. Per esempio i trattamenti di alta qualità AlfaPart, i pacchetti anti-cellulite, le esclusive promozioni “Regalati una coccola” che comprendono anche la nuova “lavaggio therapy” con massaggio e piega (per un’ora e mezza di coccole e relax). E poi ancora tantissime altre convenienti promozioni che Ilaria seleziona personalmente ogni mese per stupire le sue clienti.

Mettersi in contatto con CREARE È ARTE di Ilaria Brunetti

Via Palermo 56 Ladispoli (RM) – indicazioni stradali – Tel 3393319285 / 0669363813

Creare è Arte sui social: pagina su facebook – pagina su instagram

Hair style-Make up artist, servizi di Tricologia, Ricostruzione unghie e Nails art, Atelier abiti da sposa, accessori e acconciature

