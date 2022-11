Il sindaco Tidei pone fine all’emergenza abitativa: emessa un’ ordinanza per obbligare l’ Ater a consegnare gli alloggi popolari di via Elcetina

Riceviamo e pubblichiamo:

Questa mattina, con un atto di grande determinazione e coraggio, il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha emesso un’ordinanza per obbligare l’Ater ad assegnare tutti gli alloggi già ultimati, siti nel complesso immobiliare di via Elcetina, agli aventi diritto presenti nella graduatoria vigente e redatta dai servizi sociali del comune.

“Come avevo anticipato nei giorni scorsi, sono pronto ad assumermi, personalmente, tutte le responsabilità in merito, pur di sbloccare una situazione rimasta in stallo davvero troppo tempo. Ho assunto questa decisione solo ed unicamente nell’interesse di quanti rivendicano di poter prendere possesso, legittimamente, degli appartamenti anche perchè l’inverno è ormai alle porte e come amministrazione comunale che si è sempre professata non a parole, ma nei fatti, al fianco delle fasce sociali più deboli, non potevamo permettere che ci fossero ancora persone di Santa Marinella che vivono nella baracche, spesso infestate dai topi.

Questo per non parlare di cittadini costretti a vivere in strada. Tutte queste persone ormai meritavano una presa di posizione da parte del Comune. Con questa ordinanza che per altro abbiamo concordato con la dirigenza Ater, mi auguro ora che nell’arco di pochi giorni, venga eseguito quanto da me disposto in modo tale che i primi otto alloggi possano essere subito assegnati e farò modo e vigilerò affinché questo avvenga perchè ritengo che di ritardi dovuti a lungaggini burocratiche ce ne siano stati fin troppi, ed ormai era giunto il momento di agire. La situazione di emergenza abitativa, non poteva più perdurare ed essere tollerata ancora a lungo e a breve consegnerò le chiavi ai quei cittadini che finalmente potranno affrontare la stagione invernale con un tetto sopra le loro teste.

Come detto verranno assegnati i primi 8 alloggi e a seguire gli ulteriori 12 appartamenti.