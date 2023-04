Il sindaco Tidei: “Finisce l’emergenza loculi a Santa Marinella”

“Con la consegna delle aree e l’avvio del cantiere di lavor,i avvenuta ieri mattina alla presenza del candidato sindaco Pietro Tidei e dei responsabili dell’impresa Cogeco, finisce una triste era per la città di Santa Marinella, segnata dall’emergenza loculi che ha interessato per moltissimi anni il cimitero comunale”.

“Emergenza – afferma Tidei- che ufficialmente oggi termina. Il passo iniziale è infatti la realizzazione dei primi oltre 400 loculi con i quali si procederà, per ordine di requisizione, alla restituzione agli aventi diritto, ovvero a tutti quei cittadini che in questi anni avevano acquistato regolarmente il loro loculo e che gli era stato tolto in assenza di posti disponibili. Ai loro defunti era stata data, seppur temporanea degna sepoltura attraverso la requisizione, una procedura alla quale non vogliamo mai più ricorrere, ma che abbiamo dovuto attuare a causa di una delle tante situazioni di disagio ereditate dalla passata amministrazione che non si era mai preoccupata del suo cimitero comunale, che pure era ormai al collasso. Si tratta senza ombra di dubbio del raggiungimento di un altro, l’ ennesimo, traguardo, molto importante per l’intera popolazione, raggiunto da questa amministrazione nel corso del suo mandato elettorale. Ieri con l’avvio della costruzione del primo blocco di loculi, cui farà seguito l’ampliamento della struttura cimiteriale per la realizzazione complessiva di 3500 luoghi per la tumulazione, è stato compiuto solo un primo passo, ma determinante, che permetterà alla città di superare una situazione gravissima, divenuta sempre più indecorosa e insostenibile negli anni. Possiamo dire di aver saputo guardare oltre la crisi attuale ed aver provveduto ad una soluzione che metterà fine all’emergenza loculi a Santa Marinella per i prossimi 30 anni”.

Lo dichiara, in una nota, il sindaco PIETRO TIDEI