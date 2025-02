Il Sindaco Pietro Tidei all’inaugurazione del Centro Famiglia –

E’ stato inaugurato mercoledì mattina, 19 febbraio 2025, Il Centro Famiglia “La Stella”, finanziato dalla Regione Lazio e promosso dal Distretto Socio Sanitario 1 Roma 4. Il servizio si rivolge ai residenti dei Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere ed è dedicato al supporto per le famiglie del territorio. A tagliare il nastro sono stati il sindaco del Comune di Santa Marinella Pietro Tidei e il sindaco del Comune di Civitavecchia Marco Piendibene. Presenti la vicesindaco Stefania Tinti e l’assessore alle politiche sociali di Civitavecchia M. Antonietta Maucioni.

“Voglio ringraziare le associazioni Cooperativa Sociale “Luogo Comune”, Il Ponte Centro di Solidarietà OdV e Solidarietà Società Cooperativa Sociale che gestiranno il Centro Servizi Famiglia – ha dichiarato il sindaco Tidei durante i saluti istituzionali- La loro esperienza in materia di supporto alla genitorialità, di tutela e protezione dei minori e di sostegno alle famiglie che vivono situazioni problematiche, sono una garanzia per il nostro territorio e rappresenta un punto di riferimento per chi vive situazioni complesse e necessita di un supporto su più livelli. Sarà un luogo accogliente, in cui le persone si sentiranno a casa, e questo è essenziale per sostenere un’istituzione che oggi, più che mai, necessita di cura: la famiglia».

Il Centro, situato in viale Archilde Izzi, 2 angolo via Padre Giovanni Battista Labat, nel quartiere San Liborio, offre una vasta gamma di servizi gratuiti rivolti a famiglie, minori e singoli cittadini, tra cui consulenza psicologica e pedagogica, mediazione familiare, supporto alla genitorialità, doposcuola e laboratori di prevenzione del disagio educativo.L’obiettivo del centro è rafforzare la rete sociale locale, fornendo uno spazio di ascolto e di supporto per chi affronta difficoltà personali e familiari

“La collaborazione di tanti enti è un elemento importante per questo progetto: i disagi della popolazione stanno crescendo e sono sempre più complessi. Serve un lavoro di squadra per rispondere a questi bisogni. Come Comune crediamo moltissimo in questa iniziativa”, ha affermato l’assessore alle politiche sociali Pierluigi D’Emilio.