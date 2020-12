Share Pin 0 Condivisioni

Il Sindaco Alessandro Grando: “Buon anno nuovo Ladispoli”

“Quello che ci lasciamo alle spalle è stato un anno molto difficile, nel quale siamo stati costretti a stravolgere le nostre abitudini, a ridurre i contatti sociali e a limitare la nostra libertà personale. Alcuni hanno dovuto dire addio troppo presto ai propri cari, altri hanno dovuto fare i conti con la crisi economica, ancor più accentuata dall’emergenza sanitaria.

Nonostante tutto dobbiamo trovare la forza per guardare all’inizio del nuovo anno con speranza e fiducia.

Qualunque siano le sfide che ci attendono in futuro, sarà più facile affrontarle se continueremo a farlo insieme, come una vera comunità in cui ci si sostiene a vicenda.Buon anno nuovo Ladispoli.

Ti vedrò ancora sorridere”.