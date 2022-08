Il professore Massimiliano Visocchi insignito di una prestigiosa targa alla “Consensus Conference”

Direttore della Unità Operativa di neurochirurgia della giunzione cranio cervicale nonché direttore del master e del centro di ricerca omonimi alla Fondazione Policlinico Gemelli nel seno dell’Università Cattolica S Cuore di Roma ha partecipato a un consesso internazionale svoltosi a San Paolo del Brasile il 4 ed il 5 agosto dell’anno corrente

La neurochirurgia mondiale è organizzata e confederata in una complessa ed assortita federazione mondiale (World Federation of Neurosurgical Societies WFNS) che si occupa della promozione e standardizzazione delle procedure chirurgiche specifiche. Il professore Massimiliano Visocchi che opera presso la Fondazione Policlinico Gemelli nel seno dell’Università Cattolica S Cuore di Roma, è Direttore della Unità Operativa di neurochirurgia della giunzione cranio cervicale nonché direttore del master e del centro di ricerca omonimi, è stato invitato e quindi coinvolto in un consesso internazionale svoltosi a San Paolo del Brasile il 4 ed il 5 agosto dell’anno corrente. Più in particolare si è trattato di una “Consensus Conference”. Tale evento può essere assimilato ad una conferenza o gruppo di lavoro istituito con il compito di individuare e definire elementi di consenso e convergenza su argomenti scientifici generalmente controversi assimilabili a qualcosa di moto simile alle Linee Guida o expert opinions.

Assieme al professor Visocchi sono stati invitati anche altri illustri colleghi ben noti nel parterre planetario come il professor Atul Goel (Mumbai India ) presidente della società mondiale di chirurgia della giunzione cranio cervicale, il professore Oscar Alves che presidente della società portoghese di neurochirurgia, il professore Mehemet Zileli già coordinatore della sezione spinale della WFNS e molti altri specialisti di fama internazionale. Il tema discusso in questa riunione di qualificati esperti è la standardizzazione delle linee guida per il trattamento delle patologie della giunzione cranio cervicale e più in particolare della malattia o malformazione di Chiari.

La malformazione di Chiari, nota in passato come sindrome di Arnold-Chiari, è una malattia malformativa del sistema nervoso, generalmente presente alla nascita (congenita), che interessa il cervelletto, il tronco encefalico e la parte posteriore della scatola cranica (fossa cranica posteriore). È caratterizzata dallo “scivolamento” o erniazione di parti del cervelletto (oltre che di parti del tronco encefalico) attraverso il foro che si trova tra il cranio e il canale spinale (forame magno). Possono essere associate alla malattia anche altre malformazioni del cervello e del midollo spinale come la dilatazione a contenuto liquido del midollo spinale (siringomielia). I principali studi epidemiologici basati su studi retrospettivi dei dati radiologici dei pazienti, stimano che la prevalenza della malformazione vari tra il 0,24% e il 3,6% della popolazione

In tale occasione il professor Massimiliano Visocchi è stato insignito di una prestigiosa targa come riconoscimento dedicato alla personale conoscenza ed esperienza che hanno promosso un apprezzabile contributo alla pratica mondiale della neurochirurgia.

Tale prestigioso riconoscimento, consegnato dalle mani del Prof Oscar Alves e Ricardo Botelho, organizzatori della Consensus Conference, appare particolarmente gratificante in un contesto dove la scienza, la ricerca e la medicina italiana ed ancor più in particolare la Neurochirurgia, appaiono particolarmente apprezzato nel mondo intero.