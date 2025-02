La gara podistica nata venticinque anni fa in onore del poeta e podista argentino Miguel Sanchez

Il Mille di Miguel arriva a Cerveteri –

Voluto fortemente da Loredana Ricci tecnico dell’Etrusca Atletica con il grande sostegno dell’assessore allo sport del comune di Cerveteri Manuele Parroccini, il Mille di Miguel arriva il 26 febbraio a Cerveteri presso l’impianto di atletica E. Galli.

Sono previsti oltre 600 atleti provenienti da diverse scuole del territorio. Molte saranno le novità e le sorprese in campo come per la prima volta l’esposizione dei disegni eseguiti dai bambini dell’Atletica Cerveterana in onore di Miguel atleta – poeta.

La tappa si terrà il 26 febbraio presso l’impianto Galli dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Come nasce l’idea del Mille di Miguel

L’8 gennaio del 1978 Miguel Sanchez, podista e poeta argentino, venne rapito da un commando paramilitare, diventando uno dei quasi 30.000 desaparecidos vittime della dittatura.

La gara romana è nata da un’idea del giornalista della Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni e organizzata dal Club Atletico Centrale in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sportive del Comune di Roma, la prima edizione della corsa vede ai nastri di partenza più di 1500 appassionati, tra competitiva e non competitiva.