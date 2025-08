L’Associazione Nautica Campo di Mare ospita il ricercatore per un incontro dedicato al rapporto tra l’uomo e l’ambiente marino

Nell’ambito delle proprie attività culturali, l’Associazione nautica Campo di Mare propone una interessantissima Conferenza con un relatore d’eccezione: Roberto Della Ceca. Della Ceca è un ricercatore in ambito antropologico che, durante l’evento, parlerà de “il mare e la antropologia” – storia di relazioni e doni.

L’antropologia del mare studia le interazioni tra le società umane e l’ambiente marino, analizzando come il mare influenzi la cultura, le tradizioni, le economie e le credenze delle popolazioni che vivono a stretto contatto con esso, indagando quindi anche il significato culturale e sociale del mare per le comunità che lo vivono.

L’appuntamento è per venerdì 8 agosto alle ore 21:30 all’associazione nautica Campo di Mare. L’ingresso è libero.