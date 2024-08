Appuntamento per venerdì 9 agosto alle ore 21:30 in Piazza Santa Maria, ingresso gratuito

L’Estate Caerite 2024 porta sul palco di Piazza Santa Maria un nuovo emozionante momento di cultura con quello che universalmente viene considerato come un’icona dei balletti classici: “Il Lago dei Cigni”, un riadattamento straordinario, maggiormente snello, dinamico e colorato rispetto all’originale, sotto la direzione del coreografo Luigi Martelletta, per tantissimi anni primo ballerino al Teatro dell’Opera di Roma. L’appuntamento è per venerdì 9 agosto alle ore 21:30. Ingresso gratuito.

“Uno spettacolo qualitativamente e artisticamente parlando davvero di spicco, uno spettacolo raffinato che ci pregiamo di ospitare all’interno dell’offerta culturale della nostra città – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano – sotto la direzione di Luigi Martelletta, già primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma e direttore della compagnia che si esibirà venerdì in piazza a Cerveteri, con la quale si è esibito nei più prestigiosi teatri italiani ed europei, assisteremo ad una serata davvero emozionante, ad una storia romantica, un viaggio di passi e movenze che si intreccerà tra danza spagnola, russa, il valzer, passi a due e tanto altro ancora. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati della danza e per tutti coloro che vogliono vivere, all’interno della nostra città, di trascorrere una serata all’interno di una cornice suggestiva come quella di Piazza Santa Maria”.

“Il Lago dei Cigni”, è proposto dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri con l’organizzazione del “Teatro Ghione”. Questo è il primo dei tre eventi del weekend culturale di Piazza Santa Maria, che alternerà alla danza, anche il teatro e la comicità.

Il giorno seguente infatti, sul palcoscenico saliranno Tiziana Foschi e Antonio Pisu con lo spettacolo teatrale “Faccia un’altra faccia”, mentre domenica 11 agosto sarà il turno di Pablo e Pedro con “Come se fosse”. L’appuntamento è sempre per le ore 21:30 e l’ingresso è sempre libero e gratuito.