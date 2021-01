Il Gabbiano: premiata la scuola DRC_DANZA diretta da Rita Marozza

Share Pin 0 Condivisioni

Conquistato dalla scuola di danza il Premio all’Interpretazione nella categoria “solisti a teatro” nella Rassegna Nazionale “Incontri coreografici on line”

Il Gabbiano: nuovamente premiata la scuola DRC_DANZA diretta da Rita Marozza. È stato infatti conquistato il Premio all’Interpretazione, nell’ambito della Rassegna Nazionale “Incontri coreografici on line” realizzata dalla Compagnia professionale di Danza “Ballet-ex”, nella categoria “solisti a teatro”.

Non sempre ciò che ci meraviglia è raggiungibile ma vale la pena del viaggio e a volte ci permette di scoprire la meraviglia che è dentro di noi.

“Le Stelle”

Coreografia di Rita Marozza, interpretato da Guido Marozza.

Il Gabbiano, la danza non si ferma con DRC_DANZA di Rita Marozza

«I Teatri sono chiusi, le sale di Danza ancora non accessibili ma la Danza non si ferma! È necessario continuare a nutrire gli animi dei danzatori e del pubblico creando nuove opportunità di confronto e di stimolo creativo» – ha dichiarato la Maestra Rita Marozza, direttrice Artistica e Docente DRC_DANZA, una delle più importanti scuole di danza nel territorio, presso il Centro Sportivo Il Gabbiano di Ladispoli.

«Da qui nasce la nostra decisione di partecipare alla Rassegna nazionale “Incontri coreografici on line” con il video di un lavoro del solista Guido Marozza intitolato “Le Stelle”, realizzato nel 2019».

Tante le Coreografie inviate da tutta Italia, giudicate da una Giuria di eccellenza che ha sottolineato l’ottimo livello tecnico e artistico dei lavori proposti, l’ottima capacità creativa e coreografica dei partecipanti al Concorso Nazionale.

Complimenti per questo ulteriore successo a DRC_DANZA e allo staff del centro sportivo Il Gabbiano di Ladispoli.

DRC_DANZA di Rita Marozza presso Il Gabbiano

DRC_DANZA è una forma di movimento proveniente dalla fusione della ginnastica ritmica e la danza. Nasce da un percorso individuale della docente Rita Marozza. Il corso di propedeutica è rivolto a bambine e bambini di età compresa tra i 5 e i 9 anni attraverso un percorso didattico che oltre allo studio di alcuni elementi tecnici della danza e della ginnastica prevede lo studio dello spazio e del ritmo in forma ludica, la libera espressività e la percezione corporea. I corsi di Danza_DRC iniziano dai 9 anni in poi e prevedono preparazione fisica, studio di elementi tecnici, elementi di body contact e percezione corporea, tecnica prese, piccola acrobatica e Coreografia in relazione all’età e allo sviluppo psico-fisico degli allievi e privilegiando di volta in volta l’aspetto emozionale, quello mimico espressivo o quello fisico percettivo. Durante l’anno di corso gli allievi saranno invitati a partecipare a rassegne e spettacoli di danza e coreografia e al Saggio Spettacolo di fine anno. L’iscrizione al Corso prevede l’impegno, da parte dell’allievo, alla partecipazione continuativa alle lezioni, alla segnalazione delle assenze prolungate e al rispetto del lavoro di gruppo.

