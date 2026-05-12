Il DS Scotti disegna il Cerveteri del futuro: “Squadra ambiziosa, sono pieno di entusiasmo”

Il direttore sportivo: “Cerveteri è una piazza che ti dà tanto in passione e amore”

In settimana il rompete le righe con la cena di fine stagione. Il diesse Scotti, tornato alla base, è in piena attività di mercato.

“Con il presidente Lupi e il dg Gnazi siamo in sintonia, mi hanno dato carta bianca, sanno che voglio fare cose importanti per il bene della città. In questi mesi che sono stato a Cerveteri ho capito di avere davanti una piazza esigente, molto legata al calcio, carica di entusiasmo, il motore che mi ha spinto a dare il massimo. I tifosi, lo so, vogliono vincere. Un primo passo è stato fatto, eravamo partiti per la salvezza, chiudiamo la stagione al sesto posto. Adesso faremo le nostre valutazioni sulla squadra, sceglieremo l’allenatore a breve, vogliamo un profilo giusto per la città. I tifosi ci danno una carica incredibile, c’è pressione, come mi piace a me – ha concluso Scotti”.