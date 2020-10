Il dramma della ristorazione a Fiumicino, Coronas (FI): “Il Comune si faccia carico del problema”

Share Pin 2 Condivisioni

Lo afferma in un comunicato Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino

“Il problema della ristorazione è particolarmente importante a Fiumicino, un territorio che basa gran parte della sua economia proprio su questo asset. Gli imprenditori della ristorazione hanno bisogno di sostegno, in particolare, quelli che oggi stanno pagando caro il prezzo delle nuove restrizioni da Covid-19 decise dal Presidente del consiglio.” Lo afferma in un comunicato Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

“Resta il fatto che tutto il settore è in crisi, ma un modo per non uccidere chi non ha guadagnato e deve comunque pagare, c’è: perché non parametrare il costo delle tasse comunali da versare in base al fatturato diminuito? In questo modo, l’imprenditore che ha registrato una calo del 50%, avrà una riduzione di contributi da versare corrispondente al 50% e così via.”

“Per non distruggere l’economia locale, come vice presidente delle attività produttive, presenterò una mozione in cui chiedo Sindaco e a tutto il Comune di farsi carico del problema. Il suggerimento è quello di parametrare le tasse, ma qualsiasi iniziativa che l’Amministrazione intendesse mettere in campo, sarà utile ad evitare la morte di questo tipo di attività.”