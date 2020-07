Condividi Pin 2 Condivisioni

Ad agosto la campagna abbonamenti con prezzi popolari

Il derby con il Ladispoli riaccende gli animi e scalda la tifoseria etrusca-

La vera risorsa del Cerveteri potrebbero diventare i tifosi.

La società e il neo presidente Fabio Iurato li chiamerà a raccolta, farà di tutto per riconquistare la fiducia del popolo verde azzurro.

Il numero uno del club è pronto a un dialogo con la tifoseria per condivederne iniziative volte alla coivolgimento.

Ad agosto partirà la campagna abbbonamenti, i prezzi saranno popolari, un segnale di speranza per portare più tifosi allo stadio.

RIAPERTURA TRIBUNA

Intanto si pensa alla riapertura della Tribuna San Paolo, dove alla partita si assiste meglio sia seduti che in piedi , oltre al fatto che è in prossimità del campo e sprigiona, quindi, l’entusiasmo che serve ai calciatori

Per ora sembra che non ci sia l’agilibilità, ma non si spiega come una tribuna costruita nel 1991 , 29 anni fa, non abbia la certificazione per assistere alle gare.

TIFOSI IN FERMENTO

L’asset del Cerveteri, dunque, dovranno essere i tifosi.

Iurato lo ha detto e sostenutro che i presidenti passano ma i tifosi rimangono per sempre.

Insieme a loro vuole condividere gioie e dolori, portare il club dove merita e far capire che anche le famiglie sono parte integrante del progetto.

In Eccellenza, molto competiiva, tornano dei grandi big match.

Il derby con il Ladispoli, le sfide con Civitavecchia e Fiumicino , sono alcune degli appuntamenti a cui si è chiamati a non mancare.

In città sembra che ci sia curiosità ed entusiasmo, i tifosi attendono che Iurato ufficializzi i primi colpi di mercato.

Fabio Nori