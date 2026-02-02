Il Consiglio Comunale dei Giovani di Santa Marinella alla Camera dei Deputati per parlare di Scuola e di Futuro –

L’iniziativa “La Scuola del Futuro… Nuove Prospettive” organizzata dal Krysopea Institute ha rappresentato un’occasione di dialogo e riflessione sul ruolo strategico dell’istruzione, sulla qualità dei percorsi formativi e sull’importanza di investire nelle competenze professionali del personale scolastico. A fianco dei molti esperti sono intervenuti, grazie a Pauline Kashale, Giurista Presidente Associazione Reseau Fondare Onlus, esponenti del Consiglio Comunale dei Giovani di Santa Marinella. L’intervento di Chiara Pinzi, Presidente del Consiglio, Cristiano Mura e Simone Ulissi, ha portato uno sguardo concreto e propositivo, frutto dell’esperienza vissuta e arricchito da dati e da un’analisi macroeconomica. I ragazzi hanno spaziato su diversi temi sottolineando l’importanza di maggiori investimenti perla scuola e per la formazione, di un percorso educativo continuativo non caratterizzato da precarietà degli insegnanti fino ad arrivare a parlare dell’importanza di strutture idonee all’insegnamento per la sicurezza dei ragazzi. “Vogliamo prima di tutto ringraziare Pauline Kashale per l’opportunità che ci ha offerto.” Dichiarano i ragazzi “Nell’immaginare la scuola del futuro partiamo da qui, dalle sfide attuali e dalla volontà politica e sociale di investire nell’istruzione. Perché la scuola di oggi determina il futuro del paese di domani” – e concludono – “invitiamo le istituzioni qui presenti a venirci a trovare, a parlare con noi e comprendere le nostre istanze per poter contribuire allo sviluppo e al bene della cosa pubblica”.