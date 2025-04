“Più qualità, trasparenza e attenzione nei servizi domiciliari”: il Comune di Cerveteri firma i Patti di Accreditamento con sette cooperative sociali

La firma questa mattina in Sala Giunta, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Da quattro realtà siamo passati a sette cooperative accreditate”

“Uno strumento attraverso cui l’ente pubblico riconosce formalmente soggetti qualificati come idonei a fornire servizi di assistenza domiciliare. Un atto importante, che non solo definisce criteri stringenti per l’accesso al sistema, ma soprattutto mette al centro l’utente, riconoscendogli il diritto di scegliere liberamente da chi ricevere il servizio. Questa mattina, in Sala Giunta, abbiamo siglato i Patti di Accreditamento, con i quali le cooperative del territorio si impegnano a rispettare standard di qualità, continuità, competenza professionale e attenzione alla persona”. A renderlo noto è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri che prosegue:

“Il nostro Comune, grazie all’importantissimo lavoro svolto dal Dirigente Emiliano Magnosi e dalla Responsabile del Servizio Giorgia Medori, ha siglato un patto di accreditamento con sette cooperative per l’erogazione dei servizi domiciliari in favore degli utenti più fragili. Un passo in avanti importante che garantirà servizi di qualità alle persone che necessitano di assistenza del nostro territorio. L’aspetto più importante è che da oggi, ogni persona può decidere a quale tra le cooperative accreditate affidarsi, valorizzando così la relazione di fiducia con l’operatore e favorendo un servizio più attento ai bisogni individuali”.

“Ma non soltanto questo – aggiunge il Sindaco Gubetti – in questo modo daremo vita ad un sistema di assistenza più trasparente, più efficace e soprattutto più umano. L’accreditamento rappresenta un modello più aperto alla partecipazione del terzo settore, ma anche più controllabile e trasparente, grazie al monitoraggio continuo da parte dell’ente pubblico sui livelli qualitativi dei servizi erogati. Altro elemento non di poco conto, è l’aumento delle cooperative accreditate, che da quattro sono passate a sette. L’impegno del Comune di Cerveteri per rafforzare la nascita di rete di prossimità e cura, fondata sulla qualità, sulla scelta consapevole e sulla centralità della persona prosegue”.

“La possibilità di accreditarsi all’erogazione dei servizi è sempre aperta – conclude il Sindaco Gubetti – ci tengo con l’occasione a ringraziare tutte le Cooperative che svolgono sempre un lavoro eccellente per la nostra città e il Dirigente Magnosi e la Funzionaria Giorgia Medori, preziosi con la loro professionalità al raggiungimento di questo obiettivo”.