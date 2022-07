Il Comitato Flat Tax sosteniene la Lega

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il COMITATO FLAT TAX chiede di sostenere la Lega! Mai come in questo momento è importante agire con coraggio e determinazione! Il nostro paese ha bisogno di poche azioni ma concrete e fondamentali per ripartire e ricollocarsi tra i paesi più virtuosi! La pressione fiscale e il peso delle innumerevoli leggi e cavilli burocratici hanno reso al limite della sopportazione la scelta di fare impresa in questo paese!”.

“Chi si è ostinato a crederci e ha voluto cmq impegnarsi si ritrova vessato da uno stato usuraio che lo insegue e colpisce con importanti sanzioni anche difronte alle più piccole incongruità fiscali! Per chi come noi del “comitato Flat Tax” fa impresa rischiando in proprio sa perfettamente quanto può essere utile e sensata la proposta della Flat Tax! Una pressione fiscale chiara al 15% consentirebbe di fare emergere tutto il lavoro nero che oggi continua a sopravvivere proprio per eccessiva fiscalità! Il 15% consentirebbe di far pagare a tutti la stessa aliquota senza sorprese, consentirebbe lo sviluppo di nuove attività e favorirebbe il lavoro! Molti imprenditori con una chiara legge fiscale sarebbero più propensi a investire in Italia e di conseguenza aumenterebbe l’offerta di lavoro! La Lega ha cavalcato il governo Draghi come era giusto che facesse, per cercare di fare quello che era possibile, e qualcosa è riuscita a farlo dimostrandolo concretamente!”

“La Lega per quello che ci riguarda è l’unico partito che sostiene convinta mente questa proposta di legge! Sosteniamola tutti con la stessa convinzione, perché per realizzarla è necessario avere i numeri importanti alle camere, le mezze misure non renderanno possibile l’attuazione di questa grande riforma! Insieme possiamo farcela!”