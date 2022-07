Per La Rim sport Cerveteri si scrive un pezzo di Storia. Sarà Serie C!

Dopo settimane febbrili dalla vittoria del campionato di serie D, la notizia è ufficiale: la squadra di Basket si iscrive al campionato di serie C Silver.

Un lavoro iniziato già il 17 giugno, day-after alla vittoria del campionato, e che ha visto protagonisti gli uomini della società per rendere questo sogno realtà. Per la prima volta nella storia, Cerveteri avrà la sua squadra cestistica nel campionato regionale di serie C Silver.

Il progetto partito 4 anni fa sta proseguendo con risultati inimmaginabili per la giovane società Cerite, questo grazie alle presidentesse Maura e Ilenia Rinaldi e ai ragazzi che compongono lo staff. Con un ottimo lavoro di squadra, che proseguirà nei prossimi giorni, si sono messe le basi per la nuova stagione che inizierà nella seconda metà di ottobre.

Nei prossimi giorni verrà svelato il Roster completo e i componenti dello staff tecnico.

Menzione particolare per il Responsabile della squadra Daniele De Stradis impegnato insieme al coach Giorgio Russo al capitano Manuele Parroccini e al direttore tecnico Antonio Pica a creare una squadra di livello per affrontare un campionato duro come quello della Serie C.

Le prime conferme del gruppo storico sono quelle di Samuele Garbini, Matteo Mastropietro, Alessandro Alfarano, Fabrizio Lattanzi, Matteo D’emilio, Francesco D’alonzo e al già citato Capitano Manuele Parroccini. A loro si aggiungeranno i promettenti under della Rim Sport e almeno 3 colpi di mercato non ancora svelati.

Saranno pronti tifosi e sponsor a sostenere la squadra della loro città?

Siamo certi di sì, perché da oggi si scrive una pagina sportiva STORICA per Cerveteri!