Il Comandante notato dei ragazzi in acqua si è tuffato senza pensarci due volte e ha portato a riva una ragazza mentre gli altri due sono riusciti a tornare indietro autonomamente.

Il comandante della Guardia Costiera di Ladispoli Strato Cacace salva bagnante in difficoltà e accusa malore –

Durante l’attività di Mare Sicuro itinerante sulle spiagge, una volta giunti nella spiaggia libera “Il Covo”, arenile antistante lo stabilimento balneare “La Baia” per verificare se ci fossero dei bagnanti viste le condizioni meteo-marine avverse, il titolare dell’Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera Lgt. Np Strato Cacace notava dei bagnati in difficoltà nel rientrare a riva a causa delle forti correnti di risacca che li stava trascinando verso la scogliera.

Così, tempestivamente, si tuffava in acqua a soccorrerli e immediatamente giungevano in soccorso anche i bagnini dello stabilimento balneare allertati dalle persone presenti in spiaggia, muniti di salvagente anulare, rullo di salvataggio e baywatch per riportarli a riva. Una ragazza veniva tratta in salvo, mentre altri due ragazzi riuscivano a rientrare con fatica autonomamente ed in buono stato di salute e di coscienza.

Il Lgt. Cacace invece, uscito dall’acqua con la malcapitata , ha accusato sintomi di fiacchezza e difficoltà respiratorie così, assistito dal personale dello stabilimento “La Baia”, che gli forniva inizialmente soccorso con pocket mask ed ossigeno, é stato allertato il 118 intervenuti prestando le cure e controllando tutti i parametri.

Constatato che i parametri erano regolari, per ulteriori controlli è stato trasportato in ambulanza presso la struttura ospedaliera “Aurelia Hospital”. Dimesso in tarda serata