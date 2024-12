Il Cerveteri si rialza, vittoria pesante sul campo di una rivale per la salvezza

Patrascu firma la rete della vittoria degli etruschi

Ci pensa Teo Patrascu a regalare il secondo successo esterno al Cerveteri.

La rete al 15esimo da un calcio di punizione perfetto, che non lascia scampo al portiere dell’Indomita Pomezia.

Finisce 1-0 per i Cervi, che collezionano una prova di carattere. Una vittoria che dà morale alla squadra di Gabrielli che spezza la serie negativa e si porta a 16 punti in classifica. Un successo prezioso, che spazza via una settimana delicata. Nel prossimo impegno gli etruschi ospiteranno il Borgo Palidoro.