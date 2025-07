Ad agosto il via alla campagna abbonamenti

Il Cerveteri si affida ai tifosi, il ritorno del derby con il Ladispoli ha riacceso l’entusiasmo

I tifosi verde azzurri sono ansiosi di conoscere gli acquisti per la prossima stagione. E’ solo una questione di giorni, poi saranno svelati i nomi che si uniranno al gruppo dello scorso anno, riconfermato quasi in toto. L’attesa, insomma, è palpabile e le aspettative sono di vedere una squadra competitiva, in grado di poter regalare soddisfazioni e gioie, con il primo passo di raggiungere la salvezza.

Il Cerveteri si affida ai tifosi, il ritorno del derby con il Ladispoli ha riacceso l’entusiasmo

L’entusiasmo, tra l’altro, è generato dal fatto che ci sarà il derby con il Ladispoli, che il Cerveteri non vince da molti anni, se escludiamo quello nel corso del Covid. Mister Ferretti che sta trascorrendo le vacanze al mare, ha definito insieme al direttore Valerio Gnazi, le strade da percorrere. Squadra giovane, ragazzi motivati e carichi di entusiasmo.

Ad agosto partirà la campagna abbonamenti, con prezzi popolari che la famiglia Lupi applicherà per avere più tifosi sugli spalti. La dimostrazione che la società sia vicina ai tifosi, vi è stata data nel corso del girone di ritorno, quando l’ingresso era libero. Ora, però, bisognerà dare una mano a chi vuole il bene dei colori verde azzurri con un gesto di amore.