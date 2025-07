Emergenza ambientale presso l’ex stazione di servizio, i 5 stelle scrivono al sindaco Gubetti

Emergenza ambientale presso l’ex stazione di servizio

Il Movimento 5 Stelle di Cerveteri ha inviato una lettera alla Sindaca Elena Gubetti per segnalare un’ emergenza che riguarda la zona tra Cerenova e Furbara, lungo la Strada Statale Aurelia. Nella lettera, si legge che “si desidera portare alla Sua attenzione una gravissima situazione di degrado ambientale e rischio per la pubblica incolumità che da anni insiste lungo la Strada Statale Aurelia, al km 45,300, tra Cerenova e Furbara, presso l’ex stazione di servizio da tempo dismessa.”

Il testo prosegue spiegando che “il sito, già oggetto in passato di numerose segnalazioni e denunce, è ormai diventato una discarica abusiva a cielo aperto, dove si accumulano quotidianamente: rifiuti solidi urbani, organici e alimentari; materiali ingombranti (mobili, sanitari, ecc.); residui di lavorazioni edili”.

Inoltre, i rappresentanti del Movimento hanno evidenziato come “negli ultimi mesi, la situazione sia notevolmente peggiorata. Testimoni locali hanno osservato un ‘andirivieni notturno di automezzi che, approfittando della totale assenza di sorveglianza, rimuovono il cancello fatiscente per scaricare illegalmente ogni tipo di rifiuto.’”

Ma il problema più grave riguarda l’area stessa, che ospita “un ex distributore di carburante, mai bonificato, e i serbatoi interrati che un tempo contenevano benzina e gasolio,” i quali “potrebbero ancora emettere vapori altamente infiammabili.” La lettera sottolinea che “alla luce dell’esplosione avvenuta proprio oggi a Roma, che ha purtroppo dimostrato quanto possano essere devastanti situazioni di questo tipo, non è più accettabile rinviare ogni intervento.”

Il Movimento conclude chiedendo “un immediato intervento da parte dell’Amministrazione Comunale affinché: venga avviata una verifica tecnica e ambientale sul sito, in collaborazione con ARPA Lazio e i Vigili del Fuoco; siano attivati i procedimenti necessari per la bonifica dell’area e la rimozione dei rifiuti; venga disposto un sistema di sorveglianza o sigillatura del sito per impedire ulteriori scarichi illeciti.”

Attilio Di Maio, rappresentante del Gruppo Territoriale M5S di Cerveteri, ha espresso la speranza che “il Sindaco intervenga tempestivamente su questa emergenza, che, se trascurata ancora, potrebbe trasformarsi in una tragedia annunciata.”