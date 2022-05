“Il Centro Sinistra del territorio spaccato da Gino Ciogli”

“Le ambigue mosse politiche dell’ex sindaco di sinistra, che a Cerveteri fa votare per la destra, mentre a Ladispoli mal consiglia il Partito Democratico”

Ric e pubbl da Governo Civico per Gubetti Sindaco – Coalizione ESSERCI 3.0

Con sbigottimento leggiamo sulla stampa le parole dell’ex Sindaco di Ladispoli e di Cerveteri Gino Ciogli. Parole ambigue, a dire il vero, che mal nascondono – forse – vecchie ruggini e risentimenti del tutto personali.

Ciogli, come tutti sanno, ha i propri natali nel PCI, ma nel corso della sua storia politica ha saputo, più o meno esplicitamente, spostarsi passo dopo passo sempre più verso la destra.

Tanto è vero che recentemente lo abbiamo visto tutti a Cerveteri al fianco di Guido Rossi, altro ex Sindaco di Cerveteri che, come è noto, è fortemente legato ad una destra non certo moderata, impegnati entrambi a esortare al voto a favore del centro destra, contro il centro sinistra.

Opportunità? Ambiguità politica? Trasformismo? Ripensamento? Non sappiamo rispondere.

Diversamente da quanti afferma Ciogli, a Cerveteri, città governata per 10 anni da Alessio Pascucci, il centro sinistra è saldamente unito intorno alla figura della candidata Sindaca Elena Gubetti.

Mentre invece, a Ladispoli, proprio dove Gino Ciogli è ancora, dopo decenni e decenni, politicamente molto attivo, il centro sinistra è spaccato intorno a due candidature.

Ed è qui che, leggendo le parole di Gino Ciogli, pensiamo di capire il gioco che c’è sotto; un gioco, evidentemente, che Ciogli fa sulla pelle degli elettori di sinistra, di centro sinistra e civici. Sembra quasi che l’ex sindaco Ciogli, ipotizzando a Ladispoli un ballottaggio che non vedrebbe tra i protagonisti la candidata del PD, come ha già fatto a Cerveteri, stia suggerendo al Partito Democratico di Ladispoli di spostarsi verso destra. Seguendo forse quel pezzo di Partito Democratico che già in questa prima fase sta sostenendo l’amministrazione uscente.

Ma torniamo a parlare di Cerveteri: la Coalizione ESSERCI 3.0 per Elena Gubetti Sindaca rappresenta in questo momento storico per il territorio l’unità del centro sinistra.

Ci aspettiamo, quindi, che la candidata Silvia Marongiu, il PD di Ladispoli e la coalizione che la sta sostenendo, prendano immediatamente le distanze dalle dichiarazioni di Ciogli e rimarchino al contempo il proprio sostegno alla candidata del centro sinistra Elena Gubetti.

Messaggio elettorale

Mandatario: Enzo Medaino