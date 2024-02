Il Carnevale di Cerenova è un successo

Nonostante la settimana di ritardo, il Carnevale di Cerenova riscuote un grande successo di pubblico

Si è rinnovato con successo il festeggiamento del Carnevale di Cerenova. Nata lo scorso anno, l’iniziativa del consigliere Gianluca Paolacci ha animato le strade della frazione di Cerveteri che è stata invasa da bambini, maschere e colori. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco Due Casette e, come previsto, hanno sfilato 4 carri e centinaia di bambini. I carri a tema cartoni animati hanno accontentato tutte le generazioni con tributi a grandi classici come Paperino e a film d’animazione più recenti come Incanto.

Nonostante il rinvio per maltempo della scorsa settimana, il consigliere Paolacci si è detto molto soddisfatto: “Con tutto l’impegno che è stato messo dai ragazzi delle Due Casette, quantomeno speravamo in questo successo. Abbiamo cercato di tirare fuori il massimo da ognuno di noi e di metterlo al servizio della città e dei bambini”.

“Devo ringraziare particolarmente la scuola di Marina di Cerveteri che ci ha sostenuto da subito in questo progetto fin dall’anno scorso e poi tutti coloro che hanno collaborato per realizzare questo sogno. Cercheremo di far crescere questo evento perché il nostro obiettivo è che, nei prossimi anni, perché no, possa diventare veramente un punto di riferimento. Tutto è nato da un’idea un po’ bizzarra e ora è diventato una piacevole realtà”.

Insomma, una due giorni di festa che ha coinvolto tutti gli abitanti di Marina di Cerveteri e non solo, portando allegria e spensieratezza.