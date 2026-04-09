Dalle civiltà egizie ed etrusche alla certificazione IGP, viaggio nella coltivazione di uno dei simboli agricoli del Lazio

Il carciofo romanesco, dal Mediterraneo antico alle tavole italiane: una storia millenaria –

È uno degli ortaggi più rappresentativi della tradizione gastronomica italiana, ma la storia del carciofo romanesco affonda le sue radici in un passato sorprendentemente antico, attraversando civiltà, commerci e trasformazioni agricole fino a diventare oggi un’eccellenza riconosciuta a livello europeo.

Origini antiche tra mito e agricoltura

La pianta del carciofo, da cui deriva il celebre Carciofo romanesco del Lazio, ha origini nel Medio Oriente e nel bacino mediterraneo. Già gli Egizi e i Greci ne conoscevano le proprietà alimentari e medicinali, mentre furono probabilmente gli Arabi a svilupparne la coltivazione sistematica, chiamandolo “karshuf”, termine da cui deriva il nome moderno .

Secondo alcuni studiosi, la presenza del carciofo nella penisola italiana risalirebbe addirittura all’epoca etrusca: testimonianze iconografiche nelle necropoli di Tarquinia suggeriscono che fosse già conosciuto e forse coltivato nelle campagne laziali . Anche gli antichi Romani, come racconta l’agronomo Columella, apprezzavano la cynara sia in cucina sia per le sue virtù terapeutiche .

Dalla diffusione rinascimentale al boom agricolo

Le prime notizie documentate sulla coltivazione organizzata del carciofo in Italia risalgono al XV secolo, quando la pianta, introdotta nell’area napoletana, si diffuse progressivamente verso la Toscana e altre regioni .

Per secoli rimase una coltura locale e pregiata, spesso associata alle tavole nobiliari — si racconta che anche Caterina de’ Medici ne fosse grande estimatrice .

La vera espansione su larga scala avvenne però solo nel secondo dopoguerra, quando la coltivazione del carciofo conobbe una crescita rapida grazie alla sua versatilità culinaria e al crescente interesse agricolo nelle regioni del Centro-Sud .

Il Lazio e la nascita del “romanesco”

È nel Lazio, in particolare lungo il litorale tra Viterbo, Roma e Latina, che si sviluppa la varietà più celebre: il carciofo romanesco, noto anche come mammola o cimarolo. Qui il clima mite e i terreni fertili hanno favorito la selezione di cultivar pregiate come la “Castellammare” e la “Campagnano” .

La coltivazione segue ancora oggi tecniche tradizionali: impianto autunnale tramite germogli (“carducci”), rotazione delle colture e raccolta manuale dei capolini tra inverno e primavera . Questa continuità agricola ha consolidato un legame profondo tra prodotto e territorio.

Dalla tradizione alla tutela europea

Il riconoscimento ufficiale arriva nel 2002, quando il Carciofo romanesco del Lazio ottiene il marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta), diventando uno dei primi prodotti italiani a ricevere questa certificazione .

Oggi rappresenta non solo un pilastro dell’economia agricola locale, ma anche un simbolo culturale: protagonista di sagre, mercati storici e ricette iconiche come i carciofi alla romana e alla giudia, testimonianza viva di una tradizione che unisce campagna e città.

Un patrimonio agricolo e culturale

Dalla sua comparsa nelle civiltà antiche fino alle moderne certificazioni europee, il carciofo romanesco racconta una storia fatta di contaminazioni culturali, evoluzioni agronomiche e identità territoriale.

Un ortaggio che, ancora oggi, continua a crescere nelle campagne laziali come faceva secoli fa, portando con sé il sapore della storia e della terra italiana.