Il Cammino delle Terre Comuni alla scoperta di Allumiere nella giornata di domani 6 settembre –

“Ancora insieme. Ci aspetta una nuova avventura, dove potremo scoprire il monumento naturale del Faggeto di Allumiere: un “unicum” biologico, affascinante e suggestivo, con momenti emozionanti accompagnati dagli archi e dalla passione dei musicisti dell’Associazione locale “Amici della musica”. Ritroveremo le antiche testimonianze delle attività estrattive dell’allume, elemento indispensabile per l’industria tessile dello Stato Pontificio.”





“Durante il percorso, assaggeremo le specialità locali e subito dopo cena ci recheremo ad Allumiere, dove ci aspetterà uno spettacolo musicale da non perdere. PROGRAMMA ore 16:00 appuntamento in Piazza della Repubblica , per chi non trova posto vicino al centro storico puó utilizzare il parcheggio del parco. (https://goo.gl/maps/QL7WgPEe8ZrMeq5n7) ore 16:30 conferenza nella sala nobile del Palazzo Camerale per la presentazione del Faggeto come complesso monumentale naturale. ore 17:00 partenza per la visita del parco da Piazza della Repubblica.PercorsoDopo esserci riuniti, visiteremo le meraviglienaturali del Faggeto di Allumiere in un percorso ad “anello” di circa 4 km.

Ritroveremo le antiche testimonianze di estrazione dell’allume, dove in epoche passate e sotto la direzione dello Stato Pontificio, con questo materiale prezioso la città di Allumiere conobbe la sua crescita e il suo massimo sviluppo. In alcuni punti suggestivi, ascolteremo i brani degli “Amici della musica” di Allumiere che ci faranno apprezzare il paesaggio in un modo nuovo.Durante il percorso chi vuole potrà degustare i prodotti tipici locali, unici nel loro genere, insieme al vino delle vigne autoctone.

ore 20:00: cena libera nei locali del borgo di Allumiere (prossimamente dedicheremo un post all’argomento).

Ore 21:00 spettacolo del gruppo “Assentio” con tributo ai Queen presso il giardino del risanamento.

Si ricorda che il TESSERAMENTO 2019 rimane valido per tutto il 2020.

Coloro che non vogliono tesserarsi, possono partecipare pagando € 10 (polizza infortuni giornaliera e partecipazione alle spese organizzative). “

Con il costo di 5€ si potranno degustare lungo il cammino i prodotti tipici locali, accompagnati da un ottimo bicchiere di vino.

INFO UTILI Lunghezza percorso: 4 km.Durata camminata: 3 ore circa.Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking o da ginnastica, cappello, zaino con effetti personali indispensabili, crema solare e spray anti-zanzare.Dotazione: una borraccia d’acqua.Adatto ai bambini: sì al di sopra dei 6 anni.Animali al seguito: al guinzaglio.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE- Metti “mi piace” alla pagina Il Cammino delle Terre Comuni.- Clicca “partecipa” a questo evento.- Confermaci la presenza per camminata e pranzo con messaggio privato su questa pagina, scrivendo tramite sms o chiamando al 328.7735653 entro le ore 12 di Sabato 5 Settembre.

L’ Organizzazione si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche al presente programma al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento delle attività.

La Camminata è da intendersi come visita guidata di gruppo e, pertanto, a nessun partecipante è consentito avventurarsi in maniera spontanea in zone fuori dalla traccia.

Nei prossimi giorni usciranno le informazioni dettagliate sul programma.”

Cammino delle Terre Comuni