Il Brasile accende i riflettori sulla RoboCup 2025. Due giovani cerveterani guidano l’Italia nella sfida mondiale dei robot autonomi

RoboCup 2025 arriva nella vivace città di Salvador, una delle destinazioni più iconiche del Brasile, portando con sé il più grande evento mondiale di robotica e intelligenza artificiale. Giunta alla sua ventottesima edizione, la manifestazione affronta tutte le principali sfide scientifiche e tecnologiche della robotica autonoma. E riunisce quindi migliaia di ricercatori da tutto il mondo attorno a un’ambizione comune: condividere conoscenza e innovazione per competere, imparare e ispirare nuove frontiere tecnologiche.

RoboCup 2025 non è soltanto una gara, ma un vero e proprio laboratorio globale. Dove studenti, ricercatori e aziende plasmano il futuro della tecnologia.

L’evento, in programma dal 15 al 21 luglio, è famoso per le sue competizioni innovative. Che, in sintesi, sfidano i team a sviluppare robot autonomi in grado di operare in complessi scenari reali. Dalle partite di calcio alle operazioni di soccorso. Fino alla robotica di servizio. L’edizione 2025 si preannuncia ancora più sfidante e avveniristica, con squadre universitarie provenienti da ogni angolo del pianeta pronte a confrontarsi.

A rappresentare l’Italia ci sarà lo SPQR Team dell’Università “La Sapienza” di Roma. Formato da dieci tra studenti magistrali e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti”.

Fra loro spiccano due ingegneri che Cerveteri può orgogliosamente annoverare come concittadini: Valerio Spagnoli, di 25 anni, ed Eugenio Bugli, di 24 anni. Entrambi hanno mosso i primi passi proprio nelle scuole del nostro territorio, distinguendosi ora a livello nazionale.

Nella settimana compresa tra il 15 e il 21 luglio, i due giovani cerveterani, insieme al loro SPQR Team, sfideranno le migliori università del mondo nei campi della robotica autonoma.

A Valerio Spagnoli ed Eugenio Bugli va quindi il più sentito “in bocca al lupo” da parte della comunità di Cerveteri. Il loro percorso è un esempio di eccellenza locale, che si afferma sulla futuristica scena internazionale della Robotica e dell’Intelligenza Artificiale.