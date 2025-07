AVIS Ladispoli, raccolte ben 24 sacche di sangue nonostante il gran caldo. Prossima donazione il 20 luglio

L’emergenza sangue, si sa, non va mai in vacanza. Anche quando ci sono 35 gradi. Ma grazie ai tanti donatori che si rendono sempre disponibili, non ci va neanche la raccolta di sangue all’AVIS Comunale di Ladispoli.

Anche oggi nei locali della sede AVIS posti in via Vilnius 5, c’erano molti donatori già prima delle 7:00. Alla fine della giornata, su 33 che si sono presentati, sono state raccolte 24 sacche di sangue.

Un buon risultato come ha sottolineato il Presidente dell’Avis di Ladispoli, Salvatore Vernata. Presente, come sempre, insieme ai suoi collaboratori e al personale medico. Pronti tutti, nessuno escluso, a regalarti un sorriso o una battuta.

Nel comunicarci il risultato, Salvatore Vernata ha tenuto a ringraziare tutti i donatori che oggi hanno permesso questa buona raccolta di sangue. E naturalmente ha ringraziato lo splendido staff medico e infermieristico.

La prossima raccolta, sempre in via Vilnius 5, si svolgerà domenica 20 luglio.