Il 23 aprile il premio letterario Marco Vannini a Ladispoli –

Il 23 aprile il premio letterario Marco Vannini a Ladispoli

Si svolgerà a Ladispoli il 23 Aprile 2022 alle ore 17,00 presso il teatro Marco Vannini, la prima edizione del Premio letterario Marco Vannini. Premio ideato e promosso dalla Onlus memoria nel cuore con sede a Palermo e Roma. Il premio nasce per ricordare ogni anno la lotta per la giustizia di Marco Vannini. Lotta con cui, migliaia di persone nel mondo e in Italia si sono appassionate, e identificate alla ricerca della giustizia per l’assurda morte del giovanissimo Marco Vannini nel 2015, sostenendo la lotta per la verità e la giustizia di Valerio e Marina Vannini che sono stati un esempio di dignità, coraggio e giustizia unici nel loro immenso dolore.

I 12 finalisti, che si contenderanno le prime tre posizioni in questa classifica letteraria del premio Marco Vannini arrivano, non a caso, da ogni regione italiana e sono: Anna Pasquini con il libro “Chissà se al Liga fischiarono le orecchie” Ornella Gatti con il libro ” Se lo sguardo è da un oblò” Grazia Tagliente con il libro “I cammino su versi sparsi” Orazio Italia con il libro ” Oltremare” Anna Scarpetta con il libro ” Come gocce di rugiada” Daria D’angelo ” Matilde io batte cuore” Rosalba Alù con il libro “Occhi neri Bocca rossa”. Igor Patruno con il libro ” Il delitto di via Poma 30 anni dopo” Armando Pirolli con il libro “Il bacio degli opposti” Daniela Trovato con il libro ” Avrei voluto parlarti di me” Riccardo Zinelli con il libro ” Notizia di scomparsa” Marco Scarlatti con il libro ” Giovani come la notte”

Ogni finalista sarà Premiato da Valerio e Marina Vannini e ai primi tre classificati, oltre la targa di classifica, sarà donato il libro “Mio Figlio Marco” con dedica di Valerio e Marina Vannini.

E inizieremo la serata con il nostro motto, qualcosa che diciamo ad ogni premio da noi ideato e organizzato in Italia, un motto che non è mai stato più vicino alla realtà come nel caso di questo Premio dedicato a Marco Vannini: Un libro è l’unica anima che puoi toccare.