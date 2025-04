Il 1° maggio inizia a Tarquinia la Fiera delle Macchine Agricole

Fiera delle Macchine Agricole: innovazione, agricoltura ed eventi in primo piano

Dal 1° al 4 maggio 2025, il Lido di Tarquinia tornerà a essere il cuore pulsante dell’agricoltura italiana con la 76ª Mostra Mercato delle Macchine Agricole, uno degli appuntamenti più importanti e longevi del settore a livello nazionale.

La Fiera rappresenta un crocevia unico tra tradizione rurale, innovazione tecnologica e sviluppo economico, coinvolgendo aziende, cooperative e istituzioni da tutta Italia. I visitatori avranno l’occasione di scoprire le ultime novità sulla meccanizzazione agricola, partecipare a convegni tematici, incontrare esperti del settore e vivere un’esperienza immersiva nel futuro dell’agricoltura.

L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 2 maggio alle ore 10:00 presso il Padiglione dei Convegni in viale dei Tritoni, alla presenza delle autorità locali, a sottolineare il forte legame della manifestazione con il territorio e le sue istituzioni.Accanto agli spazi espositivi, la Fiera di Tarquinia 2025 offrirà un ricco calendario di spettacoli con l’Area Eventi, dove ogni giorno si alterneranno musica, danza, performance artistiche e DJ set.

Un programma pensato per coinvolgere famiglie, cittadini e turisti, trasformando la Fiera in una grande festa all’aria aperta. La manifestazione è promossa dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la storica Associazione Pro Tarquinia e gode del patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste , Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Camera di Commercio di Viterbo, Coldiretti Viterbo, Confagricoltura Viterbo Rieti, Cia Lazio Nord Agricoltori Italiani, Università Agraria di Tarquinia, Università della Tuscia di Viterbo , Istituto d’Istruzione Superiore Vincenzo Cardarelli di Tarquinia , Centrale Ortofrutticola di Tarquinia Soc. Coop, Biodistretto Met e in sinergia con gli Orti Slow Food di comunità e l’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Calamatta di Civitavecchia.La Fiera delle Macchine Agricole di Tarquinia vi aspetta: un’occasione imperdibile per riscoprire il valore dell’agricoltura italiana, tra radici profonde e sguardi rivolti al futuro.

Info e aggiornamenti su: www.fieraditarquinia.it