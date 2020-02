Igiene urbana, Grando: “A nome della città ringrazio la ditta Massimi Aurelio & figli”

Condividi Pin 43 Condivisioni

A nome della città di Ladispoli ringrazio la ditta Massimi Aurelio & figli per il lavoro svolto in questi anni nella nostra città nel settore dell’igiene urbana.

Sono stati anni importanti per Ladispoli, segnati dal passaggio dalla raccolta stradale dei rifiuti a quella porta a porta, che grazie al lavoro congiunto di amministrazione comunale, cittadini e ditta Massimi ha superato sensibilmente il 70% di percentuale.

La ditta Massimi, oltre a portare avanti il proprio lavoro, è sempre intervenuta a sostegno della città nei momenti più difficili, ad esempio durante le giornate in cui nel Bosco di Palo vennero appiccati diversi incendi contemporaneamente, aiutando con la sua autobotte Vigili del fuoco e Protezione Civile a spegnere le fiamme, e sostenendo diverse realtà sociali e sportive del territorio con importanti sponsorizzazioni.

Ora per Ladispoli inizia un nuovo capitolo con la ditta che si è aggiudicata l’appalto dell’igiene urbana, ma non per questo dimenticheremo l’operato della ditta Massimi, alla quale continueremo ad essere grati.

Il Sindaco

Alessandro Grando