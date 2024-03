IC LADISPOLI 1 e Caritas: Piccoli volontari crescono –

Interessante conferenza organizzata dall’IC Ladispoli 1, Giovedì 14 Marzo , in occasione del Progetto Piccoli volontari crescono, con l’obiettivo di educare i bambini ai valori del dono e dell’ aiuto alle persone “meno fortunate”.

Dopo i saluti della Vicaria Marina Marcucci, a nome della reggente Giovannina Corvaia, la parola è passata alla direttrice Serena Campitiello, accompagnata dai volontari Sara Battisti e Marco De Francesco, che hanno ben spiegato ai genitori, ai docenti e ai bambini come funziona il Centro Caritas, in Via E. Fermi n.10 a Ladispoli, aperto dalla mattina alla sera, per tutta la settimana.

Al centro si rivolgono persone disagiate con i loro bisogni essenziali di sopravvivenza, di cura, di igiene, cambio abiti, nonché di ascolto e accoglienza durante la giornata, ai quali si aggiungono servizi specialistici come l’ambulatorio dentistico e lo sportello per stranieri.

Negli ultimi mesi, è nato l’ Emporio “Enzo Crialesi” ,in ricordo del diacono molto conosciuto in città, un market solidale per famiglie in difficoltà.

Al termine della conferenza, i genitori e gli ospiti hanno ammirato i manufatti sul tema della primavera e della Pasqua realizzato dai docenti e dai bambini, con l aiuto dei volontari, nell’ ambito del Progetto Piccoli Volontari Crescono, la vendita di questi prodotti sara’ devoluta in beneficienza per l’ acquisto di macchinari per migliorare il servizio mensa.

La Caritas Diocesana Porto- Santa Rufina e’ aperta tutti i giorni, e’ contattabile al 069946428 oppure al 3208314898

Email:[email protected].