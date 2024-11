I tifosi del Cerveteri calcio, a sostegno della squadra nonostante il momento difficile

” Cerveteri ti salverai ” I tifosi in coro, parla un ex tifoso della vecchia guardia, ” Molazzino”. ” Seguo il Cerveteri da oltre 30 anni, voglio che rimanga in Promozione. Usciremo dalla zona retrocessione”

Dopo tre sconfitte di fila, il Cerveteri pensa a come uscire da un momento buio, visto che l’avvio di campionato era stato promettente. Cosa ne pensano i tifosi? ” In verità stiamo facendo il nostro campionato, che rispecchia le premesse della vigilia – dice Gabrielle – . E’ chiaro che ora le squadre sono più forti dell’inizio di campionato e gli ostacoli sono più duri. L’importante è rimanere uniti, non scomporsi . Ci credo alla salvezza” .

Si unisce Paolo, ogni domenica sugli spalti dell’Enrico Galli. ” La squadra è giovane ed è normale che possa aver subito un calo di intensità. Il campionato a mio avviso è iniziato ora, con le squadre che hanno una loro dimensione. Noi dobbiamo lottare, siamo un bel gruppo, ci sono ottime individualità . Speriamo di riscattarci domenica, dobbiamo vincere per tirarci fuori dalla zona rossa” . Lo segue Agostino , detto er Molazzino, un componente della vecchia guardia del tifo verde azzurro. ” Ero sugli spalti a 14 anni, 30 anni fa. Credo in questa società, le loro intenzioni sono buone, speriamo che riusciamo a salvarci senza play out. E’ un momento altalenante, ora ci sono partite che contano , dobbiamo uscirne con risultati positivi” .