I Ladri di Carrozzelle: lo show a Santa Marinella

Un fine agosto di musica tanto divertimento senza dimenticare però il vero ambizioso obiettivo della rassegna Estate Solidale. Dopo il grande successo ottenuto dal concerto dei due chitarristi di fama internazionale Rodolfo D’Orazio e Sandro Tascione. Ancora una volta il Parco Martiri delle Foibe di Santa Marinella sarà il luogo protagonista della serata del 24 agosto 2023 alle ore 21,15 con un gruppo nato per caso 30 anni fa composto interamente da musicisti diversamente abili che fanno della loro forza una Rock Band strepitosa, loro sono i LADRI DI CARROZZELLE.

Il connubio tra il Centro Sociale Comunale per Anziani di via dei fiori e la Stella Polare APS, insieme all’Amministrazione Comunale, all’assessore Pierluigi D’Emilio e lo sponsor ENEL, hanno stilato un calendario di ben 11 eventi nel solo mese di agosto di una “Estate Solidale 2023” tra cui questa serata con persone musicalmente preparate e bravissime.

I “ladri” sono l’espressione di un vasto piano la cui attività principale è quella concertistica, ma si estende e sconfina in attività collaterali, rientranti in un unico, ambizioso progetto: la diffusione di un immagine nuova e insolita delle diverse abilità, attraverso la musica. Le parole chiave che guidano da sempre i ladri di carrozzelle sono leggerezza, ottimismo e buonumore condite da tanto impegno e autoironia.

L’ apertura a ogni forma di disabilità e il coinvolgimento dei ragazzi ha portato alla creazione di un nuovo genere originale: la musica SBROCK, dove la follia e l’allegria della band si esprime pienamente.

In 30 anni di gruppo musicale, più di 50 artisti hanno suonato nella band, una rosa di musicisti, con disabilità diverse, che si alternano a seconda degli impegni.

Dal 1989, anno della loro nascita, hanno effettuato innumerevoli concerti, tra le esibizioni più significativi le tre partecipazioni al Concertone del Primo Maggio a piazza San Giovanni (1995,2006,2017), il concerto a Tor Vergata davanti a 2 milioni di persone in Mondovisione per il Giubileo del 2000 e l’apertura della serata finale del Festival di Sanremo del 2017.

Il 18 maggio 2018, sono stati invitati a suonare a Bruxelles al Parlamento Europeo, presentati come eccellenza italiana e esperienza unica all’interno della Comunità europea, inoltre hanno partecipato a varie trasmissioni televisive, tra cui: Domenica in (Rai1); Maurizio Costanzo Show su (Canale5); Unomattina e Unomattinaestate su (Rai1); La Vitadiretta (Rai1); Roxibar e Help (TMC); Telethon (Rai1); 30 ore per la vita (Canale5); ), Mi manda rai3; Storie Vere (Rai1); Protagonisti dal 2019 ad oggi prima su Rai2 e ora su Rai3 della trasmissione “O ANCHE NO“e molte altre.

Anche la scelta della location per ospitare questa manifestazioni si è rivelata vincente tanto che la Stella Polare APS ha subito accettato con grande entusiasmo la proposta che gli era pervenuta in particolare dal ig. Sindaco Pietro TIDEI e dall’Assessore alle Politiche Sociali Sig. Pierluigi D’Emilio per la prima volta la musica il divertimento e le occasioni di aggregazioni, sono approdate nelle periferie ma in luogo stupendo accessibile a tutti, dove i ragazzi diversamente abili fanno attività, come il “Summer Camp” proposto e effettuato, quest’anno, proprio per loro e per dare un fattivo sostengo ai loro genitori . Nella serata di domani non mancheranno delle grandi sorprese e dunque l’appuntamento è di quelli da non perdere e special guest star Alessandro Poleggi . E per salutare l’estate niente di meglio, che prendere parte alla grande festa in musica. in programma per il 26 agosto dove si ballerà senza barriere ai ritmi della disco dance anni 80 e 90 con tanti brani cult immortali, e revival.

“ Non posso che essere soddisfatto del crescente successo che stanno ottenendo i diversi appuntamenti estivi che, questa amministrazione ha saputo allestire diversificando per altro l’offerta , in modo da poter soddisfare le diverse esigenze di turisti e residenti il commento del sindaco Tidei- Fa piacere notare che i giovani e non solo sono tornati ad uscire ad affollare le nostre piazze e i parchi cittadini come ci mostrano le cronache degli ultimi giorni. Lo ritengo un segnale positivo e incoraggiante”.