Un vortice tra colpi di scena e suspense con un’immersione palpabile nelle ambientazioni segrete e misteriose del mondo sotterraneo romano nell’ultimo romanzo di Daniela Alibrandi

I delitti della Vergine, tra Libri e Calici al Castello di Santa Severa –

C’è una grande attesa per l’appuntamento di domenica 13 luglio alle ore 19:00 al Castello di Santa Severa con “I Delitti della Vergine” il nuovissimo romanzo di Daniela Alibrandi, pubblicato da Morellini Editore nella collana Luoghi e Storie. L’evento ha registrato il tutto esaurito sin dai primi momenti. In libreria dallo scorso 4 luglio, infatti, la trama particolarmente coinvolgente di questo romanzo, che ricordiamo è il diciassettesimo pubblicato dalla scrittrice, ha acceso l’attenzione ancor prima della pubblicazione. Quella di domenica è la seconda tappa del nutrito tour letterario, iniziato lo scorso 30 giugno nel cuore di Roma, con grande successo. Nella magica cornice del castello di Santa Severa, l’evento gratuito, con prenotazione obbligatoria, si inserisce nell’ambito della rassegna letteraria Libri e Calici, promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house LAZIOcrea, con la collaborazione di ARSIAL. Durante l’incontro verrà offerta la degustazione di vini in abbinamento con eccellenze alimentari della nostra regione. Un’occasione unica per godere dell’atmosfera affascinante del castello, immersi nella buona letteratura e nelle eccellenze dei nostri luoghi. Modererà l’incontro la giornalista Francesca Lazzeri.

Con questa trama l’autrice trascinerà di nuovo i suoi lettori in un vortice che promette colpi di scena e suspense, regalando inoltre un’immersione palpabile nelle ambientazioni segrete e misteriose del mondo sotterraneo romano. Ragazze innocenti scompaiono senza lasciare traccia, mentre antiche leggende e presenze inquietanti animano il corso sotterraneo dell’acquedotto Vergine. In questo thriller psicologico, si intrecciano magistralmente storia antica e crimine contemporaneo, portando di nuovo il lettore a ragionare insieme all’assassino, a patire il terrore della vittima e a indagare insieme al commissario Rosco e alla sua squadra.

Accompagneranno la scrittrice lo speleologo ed esperto in architetture sotterranee Fabrizio Baldi, membro del gruppo Archeologico Romano, e il criminologo forense Gianluca Di Pietrantonio. Le letture saranno del regista e attore Agostino De Angelis, con la partecipazione di Eleonora Pini, Riccardo Frontoni e Riccardo Dominici della Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage. Un insieme che caratterizza la straordinarietà dell’evento.