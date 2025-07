Gubetti: “Si è parlato anche molto di territori, di giovani, di sociale, di pace, giustizia, sanità pubblica, di lavoro, di cosa possiamo fare per le nostre città”

Monsignor Ruzza a Cerveteri incontra fedeli e amministratori –

“C’è bisogno di responsabilità, creatività, partecipazione e speranza. Quattro pilastri della società di oggi, una società in crisi, che sta vivendo uno dei periodi più dolorosi, tra guerre, crisi economiche e sociali e smarrimento dei valori”.

Lo ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, ieri pomeriggio, durante la visita del Vescovo Gianrico Ruzza alle comunità cattoliche che compongono la diocesi di Porto-Santa Rufina. L’incontro si è tenuto presso la Chiesa antica della Parrocchia Santa Maria Maggiore a Cerveteri.

“Si tratta del terzo incontro questo – prosegue Gubetti –, un incontro che non rappresenta solamente un’occasione di riflessione spirituale ma anche il modo di continuare a lavorare sul “Manifesto per il bene comune”, un documento che vede un lavoro corale tra politica e diocesi e che crediamo possa dare occasione per riflettere ma anche per rilanciare il senso profondo del servizio alla comunità da parte delle Istituzioni, nel segno del dialogo e delle responsabilità.

Ma si è parlato anche molto, moltissimo, di territori, di giovani, di sociale, di pace, giustizia, sanità pubblica, di lavoro, di cosa possiamo fare per le nostre città, per chi è più solo, per gli ultimi, per i ragazzi e per sentirsi sempre di più comunità unita, forte e solidale.

Troppo spesso noi Sindaci ci troviamo con le mani legate, impossibilitati a risolvere quei piccoli e grandi problemi che quotidianamente i cittadini ci sottopongono. Oggi, con gli altri colleghi amministratori, abbiamo avuto modo anche di confrontarci su questo!

Un ringraziamento sentito lo rivolgo al nostro Vescovo Gianrico Ruzza, per il lavoro che sempre svolge per il nostro territorio, per la continua e reale presenza che sempre garantisce a noi tutti e per aver scelto Cerveteri per organizzare questo importante appuntamento, così come ringrazio sinceramente il Parroco Don Gianni per l’ospitalità e l’accoglienza in Chiesa”.