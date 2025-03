Carnevale, i Consiglieri di opposizione ringraziano Gianluca Paolacci, la Proloco delle Due Casette e i Rioni di Cerveteri

I Consiglieri di opposizione ringraziano Gianluca Paolacci, la Proloco delle Due Casette e i Rioni di Cerveteri per l’organizzazione del “Carnevale di Cerveteri”

È indubbio il successo, che non deve mai essere dato per scontato, delle tre giornate di festa che hanno visto come protagonisti i carri allegorici che sono sfilati tra le vie di Cerenova e di Cerveteri centro. Con una puntata, che ha reso orgogliosi i Cerveterani, anche sulle strade di Ladispoli.

In merito a queste manifestazioni abbiamo ricevuto una dichiarazione firmata da tutti i Consiglieri di opposizione del Consiglio Comunale di Cerveteri.

“Le oltre 5000 persone che hanno riempito le vie di Cerenova oltre le più rosee attese, le centinaia di bambini che ieri giocavano festosi nel centro storico fanno esultare di entusiasmo gli amministratori, passivi e senza iniziativa, di una città ormai giunta allo stremo ed in preda ad una crisi esistenziale probabilmente senza sbocco.

Grazie alla passione e alla dedizione di un nostro collega che riuscendo a coadiuvare una serie di realtà associative e cittadine, ha dato vita ad una delle più belle feste mai viste nel nostro Comune: “Il Carnevale di Cerveteri” Noi Consiglieri Comunali di opposizione ci teniamo a ringraziare Gianluca Paolacci, la Proloco delle Due Casette, i Rioni di Cerveteri e tutti coloro che hanno partecipato per la riuscita di questa grande festa.”