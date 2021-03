Share Pin 1 Condivisioni

Protopapa Area PMI: “Così li portiamo a un’angoscia senza fine. Il 7 marzo tutti a Montecitorio per protestare”

“Il futuro di molte palestre è in bilico, se non riapriranno entro un mese per molti gestori sarà la fine dell’attività”.

“I centri sportivi di Roma e provincia vogliono certezze”

La fotografia della situazione, molto critica, arriva dal presidente di Area Pmi Sergio Protopapa che invita il popolo dello sport a partecipare alla manifestazione del 7 marzo a Montecitorio.

“Per quanto riguarda Roma e provincia vi sono dei tristi presagi – commenta Protopapa – se si continuerà ancora così con i sostegni che non stanno arrivando e le bollette da pagare sarà difficile poter riaprire. I gestori , insieme agli sportivi, devono far sentire forte la loro voce, protestando a un sistema che li sta mettendo in ginocchio”.

“E’ incomprensibile che anche con il cambio alla guida del Governo non si sia spesa una parola a favore dei centri sportivi”.

“Riapriamo in sicurezza e ragionevolmente, è quanto chiedono palestre e centri ai quali possiamo concedere delle speranze di sopravvivenza che tra non molto saranno affossate dai debiti- continua Protopapa – a Roma e provincia si calcola che il 15% ha già chiuso e un altro 15% se ci sarà il prolungamento ancora fino a maggio non riaprirà”.

