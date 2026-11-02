Halloween da record a Cerveteri: in diecimila per “Boccetta o Scherzetto”

Lunghe code per visitare i Vicoli del Terrore: famiglie, bambini e giovani incantati dall’evento targato Rione Boccetta, che si conferma essere uno degli appuntamenti più attesi di tutto il Lazio. I Rionali: “Vittoria di una città intera, Cerveteri al centro dell’attenzione nella notte più horror e divertente dell’autunno”

“Un fiume interminabile di famiglie, di bambini, di giovani ha invaso la nostra città: un evento sul quale in queste settimane, giorno dopo giorno, è cresciuta un’aspettativa immensa a tal punto da essere indicati tra gli eventi imperdibili di tutto il Lazio per la notte di Halloween. Ottomila biglietti venduti e almeno altre duemila persone per tutta la serata hanno vissuto il nostro Centro Storico, questa straordinaria festa che abbiamo desiderato e voluto con tutte le nostre forze, gremito attività commerciali e di ristorazione. Avevamo un obiettivo preciso quando abbiamo pensato la festa di quest’anno: offrire a Cerveteri due giorni indimenticabili, fare di Cerveteri per due giorni interni la città da visitare e vedere. La lunga coda di persone in attesa di entrare nei Vicoli del Terrore allestiti all’interno del nostro Rione e gli sguardi incantati e divertiti nella Piazza della Magia sono stati il regalo più bello, la vittoria di un progetto vincente che vogliamo far divenire tradizione e migliorare ancora di più”.

Questo il commento del Direttivo del Rione Boccetta, a conclusione della terza edizione di “Boccetta o Scherzetto?”, che quest’anno, memore del successo degli anni scorsi non soltanto ha replicato l’allestimento dei Vicoli del Terrore, ma lo ha reso ancor più ricco di attrattive con la Piazza della Magia, stand di artigianato, aree food, laboratori creativi e spettacoli di magia aperti a tutti. Se nella notte di Halloween di sabato 31 ottobre infatti il pubblico ha potuto immergersi nelle ambientazioni horror della Boccetta, il giorno seguente, domenica 1° Novembre, sono state tante le attrattive che sono proseguite in Piazza Santa Maria, trasformatasi nella Piazza della Magia, con laboratori creativi, eventi a tema Harry Potter, premiazioni dell’Halloween Contest dedicato alle zucche “più terrificanti” realizzate dalle scuole del territorio e l’intrattenimento travolgente del Mago “Willy delle Meraviglie”.

“Volevamo fosse una grande festa, una festa di tutta la città e per questo abbiamo lavorato intensamente negli ultimi due mesi – hanno dichiarato i componenti del Rione Boccetta – se i Vicoli del Terrore erano oramai una certezza, la scommessa più grande è stata la Piazza della Magia e l’Hogwarts Express, un viaggio nel mondo di Harry Potter e della magia. Eravamo consapevoli di aver fatto tutto il possibile per fare in modo che le aspettative venissero confermate e vedendo i volti felici dei bambini pensiamo di aver lavorato davvero bene, anche per la giornata della domenica durante la quale nonostante il vento freddo, siamo stati raggiunti da tantissimi piccoli maghetti. Incontrare persone che ci hanno raccontato di essere venuti a Cerveteri dall’altra parte di Roma, alcuni addirittura da fuori Regione, per festeggiare insieme a noi Halloween, è stato il riconoscimento più bello di tutti”.

“Doverosi e sinceri dei ringraziamenti da parte nostra al termine di questo evento straordinario – concludono – partendo dagli sponsor, dalle tantissime attività economiche e commerciali della nostra città che hanno sposato il progetto offrendoci il loro sostegno e contributo, i figuranti che hanno partecipato al percorso e ai vicoli del terrore e poi i partners Istituzionali, in primis con Città Metropolitana di Roma Capitale, il Comune di Cerveteri e la Multiservizi Caerite. Un sincero grazie inoltre è per il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, il Vicesindaco Riccardo Ferri, la Comandante della Polizia Locale Cinzia Luchetti, i componenti della Segreteria del Sindaco Serena Bolognesi e William Tosoni, il Gruppo Comunale di Protezione Civile e tutti, davvero tutti coloro che hanno lavorato al nostro fianco affinché questa festa potesse svolgersi in sicurezza e tutto potesse andare nel migliore dei modi dall’inizio alla fine. Ci vediamo con le prossime iniziative e ovviamente, già al lavoro per fare ancora una volta “Boccetta o Scherzetto?””.