A12 Roma-Civitavecchia: lavori di pavimentazione, chiude lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli

Nuovi cantieri in arrivo lungo la rete autostradale per il miglioramento del manto stradale. Per consentire interventi urgenti di pavimentazione, sulla A12 Roma-Civitavecchia verrà temporaneamente limitata la circolazione in corrispondenza dello svincolo di Cerveteri-Ladispoli.
Orari e dettagli della chiusura
La misura sarà in vigore dalle ore 22:00 di martedì 3 novembre alle ore 06:00 di mercoledì 4 novembre.
Durante questa fascia oraria notturna, lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli rimarrà chiuso esclusivamente in entrata in direzione Roma.
I percorsi alternativi
Per gli automobilisti diretti verso la Capitale nelle ore interessate dai lavori, la direzione del tronco autostradale consiglia di utilizzare in alternativa la stazione di Torrimpietra, raggiungibile tramite la strada statale 1 Via Aurelia.