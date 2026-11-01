Sotto di due gol, i Cervi reagiscono con una ripresa da protagonisti. Pelizzi e Bezziccheri firmano il 2-2 davanti a 300 tifosi. Per Ranieri resta il rimpianto di una vittoria sfiorata

Cerveteri, rimonta da applausi. Bezziccheri al novantesimo firma il pari con il Santa Marinella

Due gol da recuperare, un secondo tempo dominato e il pareggio che arriva al novantesimo. Il Cerveteri rimonta il Santa Marinella e chiude sul 2-2 una partita che lascia agli etruschi la soddisfazione per la reazione, ma anche il rimpianto per un successo che nella ripresa sembrava alla portata. Davanti a 300 tifosi, i Cervi riescono a rimettere in piedi una gara che li vedeva sotto di due reti. È Pelizzi a riaprire i conti, mentre Bezziccheri completa la rimonta al novantesimo, firmando il gol che evita la sconfitta e fa esultare il pubblico.

Il risultato premia un secondo tempo nel quale il Cerveteri prende in mano la partita e costruisce le occasioni da rete più importanti dell’incontro. Un arrembaggio che permette agli etruschi di recuperare lo svantaggio e che, per quanto prodotto, avrebbe potuto portare anche alla vittoria. È proprio questo a lasciare Ranieri contento a metà. La soddisfazione per la rimonta si accompagna alla consapevolezza che, dopo una ripresa di questo livello, si sarebbe potuto raccogliere qualcosa in più. Il 2-2 restituisce comunque il valore di una reazione capace di cambiare il volto della gara. Sugli spalti prevale la gioia per il pareggio raggiunto all’ultimo minuto, davanti a una cornice di 300 spettatori. Il primo posto resta all’Atletico Cimina, che sarà anche l’avversario del Cerveteri in Coppa Italia tra due mercoledì.