Nel finesettimana del campionato che riparte, dal 17 al 19 Agosto 2023, in un paese calcio-centrico come il nostro, è stata una bella sorpresa trovare il campo da basket del parco di via Luni pieno di giocatori e appassionati.

Mezzo campo in realtà, questa la traduzione di halfcourt, parola americana per uno sport che arriva dagli Stati Uniti ma che si fa amare da anni nel resto del mondo, anche in questa variante a 3 giocatori.

“Halfcourt Luni”: 14 squadre si sono date battaglia nel parco di via Luni a Marina di Cerveteri

Un esperimento, messo in piedi in un paio di giorni con passione e passaparola, la competenza di Fabio Cantile e Fabio Bellucci, il supporto della Protezione Civile di Cerveteri e la partecipazione di Elettromix, Mignanti Marmi, abbigliamento Per Lei & per Lui e Martin’s House che hanno contribuito al montepremi.

14 squadre in 3 pomeriggi, adolescenti e senior, uomini e donne, agonismo e fair play per questa prima edizione di tre contro tre che ha visto trionfare i ragazzi di Armani Comio davanti a Shoot Fake King e Autobomba sul gradino più basso del podio; menzione speciale per il Miglior tiro da 3 ed il Miglior giocatore in campo o MVP, most valuable player.