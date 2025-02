Il Sindaco di Cerveteri: “È sufficiente chiamare il numero di servizio presente all’ingresso delle farmacie e un farmacista giungerà sul posto in pochi minuti”

Gubetti: “Farmacie comunali garantiscono sempre la loro reperibilità notturna”

“Aprire una farmacia comunale notturna a Cerveteri è sempre stato ed è tutt’ora uno degli obiettivi che ci siamo prefissati insieme alla Multiservizi Caerite. Sul tema, già nei giorni scorsi ho risposto ad una interrogazione consiliare, illustrando dettagliatamente i servizi offerti, risposta con la quale speravo di aver chiarito a tutti la situazione. Sull’argomento, come prima cosa è necessario ribadire un aspetto fondamentale: le nostre farmacie comunali, la numero 5 per la precisione, ha sempre garantito e tutt’oggi garantisce un servizio di reperibilità notturna.

È sufficiente contattare il numero di telefono presente sulla serranda della Farmacia e in pochissimi minuti il personale giungerà sul posto per erogare i farmaci di cui si necessita. Per quanto riguarda invece l’apertura notturna, la nostra Municipalizzata, ha pubblicato più avvisi per la ricerca di personale disponibile a coprire dei turni notturni continuativi, senza però trovare adeguata disponibilità. Come già assicurato in Aula, nell’ottica di voler continuare il lavoro di crescita e sviluppo del comparto farmaceutico della nostra città, il nostro impegno per rispondere alle esigenze socio-sanitarie della popolazione non si fermerà”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Attualmente il Comune di Cerveteri dispone di sei farmacie comunali, l’ultima delle quali inaugurata poco meno di un anno fa, all’interno della quale sono stati attivati una serie di servizi diretti da professionisti sanitari, come fisioterapisti, biologi nutrizionisti e psicologi, offrendo consulenze gratuite per il benessere dei cittadini – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – pur non disponendo di una farmacia notturna, da tempo è attivo presso la Farmacia comunale n.5 un servizio di reperibilità notturna ed è pienamente operativo.

Per tre settimane al mese, un farmacista reperibile garantisce la possibilità di ottenere i farmaci urgenti in qualsiasi momento della notte, mentre nella quarta settimana il servizio è assicurato dalla Farmacia privata Morabito. Questo modello, previsto dal regolamento regionale, garantisce continuità assistenziale alla cittadinanza e rappresenta una soluzione equilibrata tra efficienza e sostenibilità.”.

“Le nostre farmacie garantiscono un servizio di alta qualità e sono in continua crescita anche da un punto di vista dell’utenza – conclude il Sindaco Gubetti – nell’ultimo anno, oltre il dieci per cento in più dei clienti, un segnale chiaro della fiducia e dell’apprezzamento che la cittadinanza riversa nel servizio pubblico. Continueremo a monitorare la situazione e a lavorare per migliorare costantemente i servizi farmaceutici, con la serietà e la dedizione che hanno sempre contraddistinto il nostro operato e quello di tutto il comparto farmaceutico della nostra città”.