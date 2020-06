Condividi Pin 0 Condivisioni

“La macchina crea debiti del centrodestra è tornata drammaticamente in funzione”

Gruppo M5S: “La macchina crea debiti del centrodestra torna in funzione a pieno regime”-

La macchina crea debiti del centrodestra è tornata drammaticamente in funzione.

E’ bastato un anno per vedere di nuovo, ahi noi, tornare di moda

alcune abitudini che in passato avevano già portato il bilancio

comunale sull’orlo del dissesto. Dopo anni di grandi sacrifici

necessari per riportare i conti pubblici verso la strada della

solidità, siamo tornati alle solite.

Si apprende infatti dalla relazione al bilancio di previsione letta

dall’assessore in uscita Di Paolo (a proposito, in maggioranza stanno

ancora litigando per le poltrone, non vi penserete mica che era già

finita questa triste pagina?) che il debito pubblico di Civitavecchia

passerà da circa 37,1 milioni del 2019 ai circa 38,3 milioni del 2020.

D’altronde dopo un anno di nulla e revoche, passato solamente a

litigare per le poltrone, forse qualcuno al Comune potrebbe accorgersi

che una città non si amministra da sola ma che ha bisogno di una guida

solida al proprio comando.

Nulla è stato fatto per incassare i 2 milioni di euro dell’accordo con

l’Autorità di Sistema Portuale, giudicato legittimo dal Consiglio di

Stato ma da perfezionare; nulla è stato fatto per proseguire il

cammino di valorizzazione del fondo immobiliare ed anzi, il terrorismo

mediatico messo in campo negli anni passati dai giornali di partito

sta ora tornando indietro come effetto boomerang a danno della città e

dell’attuale maggioranza; nulla è stato fatto per proseguire il

percorso da noi iniziato per mettere a sistema le entrate da tassa di

soggiorno e tassa di ingresso; nulla è stato fatto per rendere

operativi i fondi extracomunali da noi trovati, vedi ad esempio i più

di 3 milioni stanziati per lo stadio Fattori.

La lista è ancora lunga ma le poche azioni compiute, per lo più

revoche, non solo non hanno migliorato il bilancio comunale ma anzi lo

porteranno al peggioramento: vedi la scellerata idea di revocare il

porta a porta nella zona 2 che causerà un maggiore costo prodotto da

una maggiore quantità di indifferenziato ed il forte rischio che Città

Metropolitana non versi il proprio contributo, visto che il progetto

finanziato è stato smantellato.

Quando entrammo in Comune nel 2014 il Comune era in disgrazie

finanziarie, come certificato dalla relazione della Corte dei Conti.

Delle uscite sistematicamente insostenibili viste le entrate, un

meccanismo di riscossione praticamente fermo ed un’azione

amministrativa completamente incapace di attingere a fondi

extracomunali che non fossero le solite, ed illegittime, elemosine ad

Enel.

Senza considerare, infine, che i clamorosi danni causati dagli

interessi milionari dei derivati firmati dall’allora amministrazione

di centrodestra targata De Sio (con Tedesco presente in qualità di

vice sindaco) sono stati ridotti dalla nostra transazione, senza la

quale il fallimento del Comune sarebbe stato inevitabile.

Cambiano gli anni, ma non cambiano le abitudini. La coalizione del

centrodestra ci sta facendo vivere un triste dejavù.

Gruppo consiliare M5S