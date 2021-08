Green pass: cosa cambia da oggi e dove sarà necessario esibirlo

Scatta da oggi l’obbligo Green Pass per accedere ad alcuni luoghi pubblici. Ecco dove dovrà essere esibito

Green pass: cosa cambia da oggi –

Scatta da oggi l’obbligo Green Pass per accedere ad alcuni luoghi pubblici.

La certificazione verde servirà per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo nei bar, ma non solo.

RISTORANTI E BAR. Il Green pass sarà necessario per sedere ai tavoli al chiuso nei ristoranti ma non sarà necessario all’aperto. Occorrerà esibirlo anche per consumare ai tavoli interni dei bar ma non al bancone o all’aperto.

CINEMA E TEATRI. Obbligo di Green Pass anche per cinema e teatri dove aumenta il numero di spettatori ammessi ad assistermi. In zona gialla si potrà entrare con mascherina e distanziamento, ma gli spettatori potranno salire all’aperto dagli attuali mille a un massimo di 2500, mentre al chiuso da 500 a mille. In zona bianca invece il tetto massimo di spettatori sale a 5000 all’esterno e a 2500 al chiuso.

SPORT. Green pass necessario anche per assistere agli eventi sportivi. In zona bianca la capienza consentita non potrà superare il 50% della capienza massima autorizzata per gli eventi all’aperto, e del 25% per gli eventi al chiuso. In zona gialla la capienza consentita sarà del 25% del totale e non potrà superare i 2500 spettatori negli impianti all’aperto e i 1100 al chiuso.

GLI ALTRI LUOGHI CON OBBLIGO GREEN PASS. La certificazione verde sarà necessaria anche per accedere a musei, istituti e luoghi della cultura, piscine, palestre e centri benessere compresi quelli all’interno di strutture ricettive, al chiuso. Necessario anche per sagre, fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso. Esclusi i centri educativi per l’infanzia compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione. Obbligo di green pass anche per sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò, concorsi pubblici.

Non sarà necessario il Green Pass per Chiese e Oratori.

COME SI OTTIENE IL GREEN PASS. Sarà rilasciato dopo la prima dose di vaccino, trascorsi 15 giorni, o dopo la doppia dosa. Sarà valido per 9 mesi. Green pass anche per chi è guarito dal covid. Sarà valido per 6 mesi. Certificazione verde anche per chi effettua un tampone nelle 48 ore precedenti.

Niente Green Pass per tutti i bambini sotto i 12 anni e per i “soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute”.

SANZIONI. Per chi viola o non effettua i controlli è prevista una sanzione da 400 a 1000 euro. Se le violazioni si ripetono per 3 giorni diversi l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.