Era a Pienza durante una tappa di handbike

Grave incidente per Alex Zanardi, operato d’urgenza. Foto rainews

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale su una statale nel comune di Pienza in Toscana durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti anche atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Nell’incidente che ha coinvolto l’ex pilota di Formula 1 sarebbe coinvolto anche un mezzo pesante. Zanardi è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale di Siena dove è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico per limitare le conseguenze dell’impatto.