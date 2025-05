L’entusiasmo del Sindaco di Santa Marinella per l’evento agonistico che si è tenuto al Palazzetto dello Sport

Grande successo per il Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica –

“Santa Marinella si consolida sempre più come “Città dello Sport” – scrive sui social il Sindaco Pietro Tidei – che ospita eventi di alto livello all’insegna dello sport e del grande spettacolo, come il Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica organizzato dall’ASC (Attività Sportiva Confederale), ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI”.

“Un evento di portata nazionale che sta rendendo protagonista il Palazzetto dello Sport per tre giornate che si concluderanno domani, contando la presenza in città di 2 mila persone, tra giovani atleti e loro famiglie”, aggiunge.

“Questa imponente manifestazione non solo celebra l’eccellenza sportiva – dichiara il sindaco Pietro Tidei –, ma rappresenta anche una chiara conferma della crescente vocazione di Santa Marinella a diventare un punto di riferimento per lo sport a livello nazionale ed anche internazionale. Il Pala De Angelis, da sempre punto di riferimento per i tanti sportivi della città continua a dare i suoi risultati, evidenziando il dinamismo e l’efficienza di un impianto che si sta rivelando una vera “chicca” per la “Città dello Sport”.

Eventi di tale livello non sono solo un vanto e motivo di orgoglio per la comunità – prosegue Tidei – rappresentano anche un volano significativo per il turismo e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale. La presenza di migliaia di persone per più giorni ha un impatto positivo sull’economia cittadina e dimostra come lo sport possa essere un potente motore di sviluppo”.

Sono intervenuti al fianco del primo cittadino, l’assessore allo sport Marina Ferullo, il Presidente dell’ASC Walter Pieri e la responsabile nazionale ASC per la Ginnastica Ritmica, Italia Bianchi.

“Una profonda soddisfazione aver avuto l’opportunità di ospitare un evento di tale risonanza – sostiene l’assessore Ferullo –. Non solo valorizza il talento delle giovani ginnaste, ma porta anche un significativo indotto economico e turistico per il territorio.

Il Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica promette di essere una festa dello sport, un’occasione imperdibile per ammirare le future stelle della ginnastica italiana e per consolidare la posizione di Santa Marinella come destinazione privilegiata per eventi sportivi di prestigio.

Un ulteriore passo avanti verso il pieno raggiungimento dell’obiettivo di essere riconosciuta sempre più come la “Città dello Sport”.

Il culmine di questo percorso di crescita è atteso per lunedì 26 maggio alle ore 16, con l’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport: “Sarà un momento storico per Santa Marinella – rammenta Tidei – che vedrà tra gli ospiti d’eccezione, la partecipazione del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a testimonianza dell’importanza dell’evento e della collaborazione tra le istituzioni.

L’intera comunità è invitata a partecipare a questa grande inaugurazione, che segnerà l’inizio di una nuova era. Il Palazzetto dello Sport, simbolo di questa rinascita, sarà il palcoscenico per sogni, sfide e vittorie sportive che arricchiranno la vita di tutti i cittadini e proietteranno Santa Marinella verso un futuro sempre più luminoso nel panorama sportivo nazionale” ha concluso il sindaco Pietro Tidei.